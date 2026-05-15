Giám đốc công ty địa ốc lừa bán đất “ma”, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 15/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí (47 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần xây dựng Phát triển Địa ốc Trường Thịnh Phát do Trí điều hành hoạt động môi giới, chuyển nhượng đất nền tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc TP Đồng Nai).

Bị cáo Bá Minh Trí (Ảnh: Xuân Duy).

Cuối năm 2021, thông qua các mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, Trí được thỏa thuận môi giới bán nhiều lô đất tại xã Lộc Hưng và xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ). Dù biết các lô đất này chưa hoàn tất thủ tục tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, bị cáo vẫn quảng bá thành các “khu dân cư” để tìm kiếm khách hàng.

Để tạo lòng tin, Trí đặt tên các dự án là “Khu dân cư Lộc Hưng 3”, “Khu dân cư Lộc Hưng 4”, đồng thời chỉ đạo nhân viên đăng tin quảng cáo, dẫn khách đi xem đất và ký hợp đồng đặt cọc.

Từ tháng 2 đến tháng 12/2022, Trí nhiều lần ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Dù bên chuyển nhượng chưa ký hồ sơ, bị cáo vẫn đưa khách đến các văn phòng công chứng để ký trước hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi yêu cầu thanh toán đến 95% giá trị giao dịch.

Tin tưởng sẽ sớm được sang tên quyền sử dụng đất, các bị hại đã giao cho Trí tổng cộng gần 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện được việc chuyển nhượng như cam kết.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền chiếm đoạt được Trí dùng để chi trả tiền thuê mặt bằng công ty, phương tiện đi lại, chi phí vận hành doanh nghiệp và tiêu xài cá nhân.

Khi các bị hại yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hoàn trả tiền, Trí không còn khả năng khắc phục hậu quả. Trong số tiền đã nhận, bị cáo mới trả cho một bị hại 70 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.