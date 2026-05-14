Cựu CEO Phát An Gia bán đất nền “ảo”, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Mạnh Cường (cựu Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, bị cáo Hoàng Thị Hồng bị tuyên phạt 10 năm tù (giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm), còn bị cáo Nguyễn Thị Hoa bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù (tăng 6 tháng tù so với án sơ thẩm).

Bị cáo Cường lĩnh án tù chung thân (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, bị cáo Cường là chủ mưu, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần đối với nhiều bị hại, với thủ đoạn tinh vi, kéo dài trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn và đến nay chưa khắc phục hậu quả. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối với bị cáo Hồng, HĐXX nhận định bị cáo giữ vai trò giúp sức cho Cường, phạm tội lần đầu, đã tự nguyện trả lại tiền và khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại; đồng thời thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt và gia đình có công với cách mạng. Do đó, HĐXX cho rằng mức án 11 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên là có phần nghiêm khắc nên quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với kháng nghị của VKS đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Hoa, HĐXX nhận thấy bị cáo đã giúp sức cho Cường chiếm đoạt số tiền lớn. Dù tại cấp sơ thẩm bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm còn nhẹ, chưa đủ tác dụng giáo dục, răn đe. Vì vậy, tòa chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt đối với bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Mạnh Cường thành lập và điều hành hoạt động của Công ty Phát An Gia và Công ty Đầu tư Phát An Gia.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019, Cường tự lập các dự án, phân lô, tách thửa tại nhiều khu đất gồm: Khu dân cư Central House Đường 4, Khu dân cư Đường 8, Khu dân cư Long Phước, Khu dân cư Võ Văn Hát, Khu dân cư Trường Lưu và Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9 cũ, TPHCM.

Sau đó, Cường quảng cáo gian dối về tình trạng pháp lý của các dự án để ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc… đối với 140 nền đất cho 115 khách hàng, thu về hơn 144 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Hồng cùng Cường mua và đứng tên 6 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 6.400m2 tại quận 9 cũ, sau đó giao cho Cường làm giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền khách hàng. Hồng đã giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng với khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hoa cùng Cường góp tiền mua 2 thửa đất tại phường Phú Hữu, quận 9 cũ và đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoa đã ký tên với tư cách bên nhận đặt cọc trong 5 hợp đồng với 3 khách hàng, giúp Cường chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.