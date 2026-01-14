Giả danh luật sư lừa đảo hàng tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 14/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (62 tuổi) 16 năm tù và Nguyễn Sỹ Huấn (63 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân là Phó Giám đốc Công ty Đại Hưng Phát, được giám đốc ủy quyền toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Lợi dụng vị trí này, Vân tự giới thiệu là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có khả năng “chạy án”, giải quyết các tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài. Tin tưởng vào những thông tin gian dối đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã ký thỏa thuận và giao tiền cho Vân.

Với thủ đoạn trên, khoảng tháng 1/2019, ông N.T.S. gặp Vân nhờ giải quyết tranh chấp đòi lại 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ). Phí dịch vụ là 250 triệu đồng. Do không thực hiện được, Vân đã hoàn trả số tiền này.

Trong quá trình làm việc, Vân biết ông S. đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ) với giá 10 tỷ đồng nên tiếp cận, đặt vấn đề mua nhà.

“Vân tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao. Thậm chí, bị cáo cho ông S. xem các hình ảnh chụp chung với lãnh đạo nhưng thực chất là ảnh ghép nhằm tạo niềm tin.

Sau đó, Vân đề xuất phương án bán nhà để góp vốn cùng hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hứa hẹn chia lợi nhuận 50%. Hai bên thỏa thuận mua bán căn nhà với giá 10 tỷ đồng, trong đó 7,9 tỷ đồng dùng góp vốn, Vân sẽ hoàn trả cho ông S. 2 tỷ đồng tiền chênh lệch.

Do không có năng lực tài chính, nợ nần nhiều nơi và có nợ xấu ngân hàng, Vân nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (người có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng) đứng tên mua nhà.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Huấn đem nhà thế chấp vay ngân hàng 6,4 tỷ đồng. Khi ngân hàng giải ngân, Vân chuyển 2 tỷ đồng trả cho ông S., số tiền còn lại dùng trả nợ, chi cho hoạt động công ty và tiêu xài cá nhân.

Cũng với thủ đoạn trên, Vân còn đưa ra thông tin gian dối để các bị hại khác tin tưởng góp vốn hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất 30.000m2 tại Đồng Nai, qua đó Vân chiếm đoạt thêm 5 tỷ đồng.