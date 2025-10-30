Giám đốc chi nhánh công ty Cao Mạc bị bắt

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giam Huỳnh Điền Hiếu Trung (SN 1979) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 22/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre (cũ) tiếp nhận đơn tố giác của một người dân trú tại tỉnh Đồng Tháp tố cáo Trung là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Cao Mạc (gọi tắt là Công ty Cao Mạc) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, xác định Trung là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 255, tờ bản đồ số 42, diện tích 316,1m², loại đất nông thôn, tọa lạc tại xã Phú Hưng, TP Bến Tre (nay thuộc phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Mặc dù thửa đất chưa được tách thửa và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật, nhưng Trung vẫn tự ý chia thành 3 nền, xây dựng 3 căn nhà và bán cho nhiều người.

Khi các bị hại giao tiền cho Trung nhưng chưa được làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, Trung vẫn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 255 cho một người dân khác với giá 2,4 tỷ đồng, đã nhận 2,17 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Cảnh sát xác định Trung đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của thửa đất, lợi dụng việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của người mua.