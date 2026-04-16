Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai bị bắt

Ngày 16/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Dân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều tra một số sai phạm xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, xã Ia Rsai, Gia Lai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình công tác, ông Dân đã để xảy ra sai phạm liên quan đến tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát cho nhà nước số tiền lớn.

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân để phục vụ công tác điều tra.