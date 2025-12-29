Giải cứu nam sinh viên ở TPHCM bị bắt cóc online, đòi chuyển 300 triệu đồng

Ngày 29/12, Công an phường Bình Định (Gia Lai) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Trước đó chiều 26/12, Công an phường Bình Định tiếp nhận thông tin từ bà N.T.X. (trú cùng phường) về trường hợp con trai bà là T.M. (SN 2007, sinh viên một trường đại học tại TPHCM) bị “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.

Thư cảm ơn của nam sinh viên vì đã kịp thời ngăn chặn vụ “bắt cóc online” (Ảnh: Công an phường Bình Định).

Theo trình bày của gia đình, M. gọi điện về với tâm lý hoảng loạn, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, đưa ra lý do cần tiền gấp do trúng tuyển khóa ngắn hạn đi du học Nhật Bản. Nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đã không chuyển tiền mà lập tức báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Định đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và xác định M. đang ở một nhà nghỉ tại phường Thủ Đức, TPHCM.

Đến tối cùng ngày, Công an phường Bình Định đã liên hệ Công an địa phương đến nhà nghỉ nơi M. đang thuê phòng, giải thích cho nạn nhân việc bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, tự nhốt mình ở nhà nghỉ.

Qua làm việc, M. cho biết ngày 25/12 đã nhận được cuộc gọi từ một đối tượng giả danh shipper thông báo có đơn hàng. Sau đó, một đối tượng khác gọi video qua Zalo, mặc trang phục giống công an, tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội.

Người này thông báo vừa bắt giữ một shipper buôn bán ma túy, có gói hàng chứa ma túy được gửi đến cho M.. Các đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu M. chuyển tiền để chứng minh trong sạch, đồng thời cắt liên lạc với gia đình và tự di chuyển đến nhà nghỉ để phối hợp làm việc.

Khi M. chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân gọi về gia đình, đề nghị chuyển thêm 300 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì làm theo yêu cầu, gia đình M. đã bình tĩnh báo công an.

Bà N.T.X. cho biết, trước đó bà từng được Công an phường Bình Định tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, trong đó có hình thức “bắt cóc online”, nên đã kịp thời nhận diện, không rơi vào bẫy của các đối tượng.

Sau khi được giải thích, M. nhận thức rõ toàn bộ sự việc và đã viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhanh chóng của Công an phường Bình Định và Công an phường Thủ Đức, giúp kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Từ vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cảnh giác với các cuộc gọi lạ; không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho người tự xưng là cán bộ, cơ quan chức năng.