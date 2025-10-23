Người phụ nữ ở Hà Nội bị tố cáo dùng "tấm séc 160 triệu USD" để lừa đảo

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh việc Bộ Tài chính nhận được phản ánh của ông N.V.C. (67 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) về việc bà T.T.H. (54 tuổi, ở Hà Nội) có dấu hiệu làm giả giấy xác nhận tiền ngoại tệ cá nhân.

Nội dung phản ánh cho biết, bà H. sử dụng giấy xác nhận tiền tệ cá nhân số 002857, ngày 26/3/2019 của Bộ Tài chính, xác nhận người phụ nữ này có số tiền ngoại tệ là 160 triệu USD.

Từ đó, bà H. mời gọi nhiều người chuyển tiền kinh doanh, giao dịch hàng hóa và đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, ông C. tố cáo đây là chiêu trò để bà H. lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là người cho bà H. vay tiền bằng hình thức như trên, liên hệ qua số điện thoại 093.452.9884 để phối hợp giải quyết.