Lừa mua bán đất, nữ công nhân chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố Trần Thị Huyền (36 tuổi, ở Hưng Yên) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo Công an, từ năm 2019, Huyền quen biết chị L.T.H. (40 tuổi, trú tại Hà Nội) và hai người cùng hợp tác trồng nho tại xã Nguyễn Trãi (Hưng Yên). Lợi dụng sự tin tưởng, Huyền bịa chuyện có đất ruộng bán giá 77 triệu đồng mỗi sào, nói sẽ đứng tên “hộ” trong sổ đỏ vì chị H. không phải người địa phương.

Đối tượng Trần Thị Huyền làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, chị H. nhiều lần chuyển cho Huyền tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng để nhờ mua đất. Tuy nhiên, Huyền không thực hiện mà sử dụng toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.

Đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Huyền đang làm công nhân tại Khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh) nên đã triệu tập về trụ sở làm việc.

Sau đó, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.