Nam thanh niên bị ép tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 14/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng CSHS công an tỉnh đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1994, trú huyện Nho Quan), bị cơ quan chức năng nước Myanmar trục xuất do có hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Công do mong muốn tìm kiếm việc làm thu nhập cao nên đã lên mạng xã hội tìm kiếm. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng mong muốn này đã tiếp cận và dụ dỗ nam thanh niên bằng những lời quảng cáo hấp dẫn như: "việc nhẹ, lương cao", "không cần kinh nghiệm", "thu nhập nghìn đô"…

Lực lượng công an lấy lời khai nạn nhân bị lừa đảo đưa sang nước ngoài tham gia tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tin tưởng những lời chào mời trên, Nguyễn Văn Công đã đồng ý và được đưa lòng vòng đi một số địa điểm, sau đó đưa sang Myanmar bằng đường tiểu ngạch.

Tại đây, Công không nhận được công việc mơ ước mà bị các đối tượng đưa vào làm việc trong các cơ sở lừa đảo do người nước ngoài điều hành.

Nam thanh niên này bị giám sát nghiêm ngặt, phải làm việc trong môi trường áp lực cao, liên tục bị đe dọa, bị hành hung khi không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn. Các đối tượng ở cơ sở còn đặt ra yêu cầu nếu muốn về nước, nạn nhân phải nộp cho chúng số tiền hàng trăm triệu đồng để "đền bù hợp đồng"…

Các đối tượng đào tạo và yêu cầu Nguyễn Văn Công phải thực hiện các kịch bản lừa đảo như giả danh là người có uy tín, người có tài chính, người đang có nhu cầu mua hàng hóa, sau đó bằng các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở trong nước…

Hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Công bị cơ quan chức năng của Myanmar phát hiện và trục xuất.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành các thủ tục tiếp nhận một số đối tượng giống như trường hợp Nguyễn Văn Công để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.