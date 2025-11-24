Gã trai đi ô tô, lừa shipper để lấy 300.000 đồng

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Ngô Sinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/11, Sinh điều khiển ô tô màu trắng đến phố Lê Phụng Hiểu (phường Hoàn Kiếm). Tại đây, đối tượng chuẩn bị một hộp hàng đựng 2 chiếc bánh chocopie, dán kín rồi đặt đơn giao qua ứng dụng Ahamove, nói dối bên trong có cigar để yêu cầu tài xế ứng trước 300.000 đồng.

Hoàng Ngô Sinh (Ảnh: ANTĐ).

Tài xế N. đến nhận đơn và đã chuyển khoản theo yêu cầu. Đúng lúc này, một tài xế giao hàng khác tên L. phát hiện Sinh chính là kẻ từng lừa mình trước đó nên lập tức hô hoán và đuổi theo.

Bị truy đuổi, Sinh lái xe bỏ chạy, khiến anh L. bị hất lên nắp capo. Đối tượng tiếp tục điều khiển ô tô lắc mạnh nhằm hất anh L. xuống đường. Đến khu vực đèn đỏ Trần Quang Khải - Tràng Tiền, Sinh còn va chạm làm một phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường rồi vượt đèn đỏ tẩu thoát.

Người dân và các tài xế sau đó đã khống chế đối tượng.

Chiếc xe đối tượng điều khiển (Ảnh: ANTĐ).

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều nạn nhân khác cũng đến công an trình báo bị Sinh lừa đảo theo cùng thủ đoạn, mỗi người mất 300.000 đồng.

Công an đề nghị ai từng bị đối tượng sử dụng ô tô màu trắng biển kiểm soát 30F-009.01 lừa đảo trên ứng dụng Ahamove, cần liên hệ Công an phường Hoàn Kiếm để phối hợp giải quyết.