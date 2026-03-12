Gã đàn ông U60 nhiều lần xâm hại bé gái dưới 10 tuổi

Ngày 12/3, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Tiêu Chí Tâm (55 tuổi, quê xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Gã đàn ông xâm hại bé gái dưới 10 tuổi lĩnh 20 năm tù (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Tiêu Chí Tâm có mối quan hệ quen biết và sinh sống tại nhà ông N. (trú tại xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Ông N. bị bệnh, khó khăn trong việc đi lại.

Từ ngày 20/8/2025 đến 2/9/2025, tại nhà ông N., Tâm 3 lần xâm hại tình dục cháu M. (SN 2017, là con của ông N.).

Trong đó, cháu M. bị xâm hại hai lần trong phòng ngủ và một lần gần khu vực nhà vệ sinh.

Đến 9/9/2025, người thân phát hiện cháu M. có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên đưa đi khám. Sau đó, cháu M. đã kể lại việc bị Tâm xâm hại nhiều lần.

Sau khi biết chuyện, người thân cháu M. đến công an địa phương tố giác Tâm. Thời điểm này, cháu M. dưới 10 tuổi.