Người đàn ông 68 tuổi xâm hại phụ nữ hàng xóm

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) bắt tạm giam ông N.M.N. (68 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) để điều tra tội Hiếp dâm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.M.N. là hàng xóm của bà N.T.S. (42 tuổi). Bà S. mắc bệnh Down, trí tuệ chậm phát triển.

Ông N. bị khởi tố để điều tra tội Hiếp dâm (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Ông N. thấy bà S. thường ở nhà một mình nên nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại. Cuối tháng 11/2025, gia đình bà S. phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đủ cơ sở khởi tố, tạm giam ông N. để tiếp tục điều tra tội Hiếp dâm quy định tại khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.