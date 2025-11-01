Gã đàn ông “phê thuốc” tấn công CSGT trong lúc mưa lũ

Thông tin từ Công an thành phố Huế, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, vào lúc 16h30 ngày 30/10, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ trên cầu Vỹ Dạ để tránh lũ khiến giao thông ùn tắc. Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Huế đã phân luồng, điều tiết phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông.

Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Vỹ Dạ, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách, bỏ chạy.

Đi được khoảng 30m, Hạnh bất ngờ quay lại tấn công một cán bộ cảnh sát giao thông, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến người dân đang lưu thông trên cầu.

Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Cơ quan chức năng đã thử nhanh, kết quả Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa, vi phạm nồng độ cồn 0,094mg/lít khí thở.

Theo cơ quan chức năng, Hạnh từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.