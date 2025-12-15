Đường đi của những đồng tiền "chạy án" tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng

Chiều 15/12, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng).

Trong 28 bị cáo, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư...

Tại bục khai báo, Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, khai biết bị cáo Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo) vì là bạn đại học.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga đứng ngoài cùng bên phải (Ảnh: Phùng Nam).

Nga thừa nhận có 2 lần nhận tiền từ Bảo để giúp cho 2 bị cáo Nguyễn Tiến Vy và Nguyễn Tiến Dũng (2 bị cáo khi đó đang bị xét xử trong một vụ án) được hoãn phiên tòa, chạy án.

Lần đầu tiên, Nga nhận 50 triệu đồng; lần thứ 2, Nga thừa nhận cầm 270 triệu đồng từ Bảo.

Trong đó, bị cáo Nga khai đưa cho ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, tổng 315 triệu đồng để nhờ hoãn xét xử, và còn xin VKS không kháng nghị.

Tuy nhiên, đến ngày xét xử vụ án có Nguyễn Tiến Vy và Nguyễn Tiến Dũng, ông Đức lại bận và chủ tọa phiên tòa đó là ông Vũ Văn Tú.

"Ông Đức dặn bị cáo nói với anh Tú một câu. Bị cáo chỉ nói anh Tú lưu ý giúp 2 trường hợp trên, nhưng không nhắc gì về chuyện tiền", Nga khai.

Cả ông Đức và ông Tú sau đó đều xác nhận lời khai trên của Nga.

Cựu thẩm phán Vũ Văn Tú sau đó khai thêm, thời điểm trước khi xét xử vụ án có Vi và Dũng, ông Tú được Nga nhờ vả nhưng ông cho biết không nhận lời, cũng không từ chối.

Sau khi xét xử khoảng 20 ngày, ông Tú khai được ông Đức lên phòng làm việc, đưa 40 triệu đồng và nói "đưa tiền hôm trước". Khi đó, ông Tú chưa nhớ "hôm trước" là hôm nào. Đến khi nhớ ra đó là vụ mà Nga nhờ, ông Tú khai đã cầm tiền qua phòng ông Đức để trả nhưng phòng khóa cửa.

Từ đó, ông Tú không có cơ hội trả lại tiền.

Tiếp đó, HĐXX chất vấn Nguyễn Thị Nga về vụ án của bị cáo Bùi Thị Phương, cựu thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (Đắk Lắk).

Tại bục khai báo, Nga thừa nhận đã cầm 130 triệu đồng từ Phương, để nhờ xét xử giám đốc thẩm một vụ án.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (Ảnh: Phùng Nam).

Nga nói đã liên hệ ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, sau đó đưa 80 triệu đồng, cùng lời nhờ vả "xem xét" kháng nghị của VKS về vụ án trên.

Nữ bị cáo khai, tại phòng làm việc của ông Hoàng, cựu thẩm phán này cho biết đã nghiên cứu tài liệu và trả lời có căn cứ để xem xét, nhận lời giúp.

Tuy nhiên, khi được đối chất, ông Hoàng lại phủ nhận, khai không được Nga nhờ vả, đặt vấn đề gì, cũng như không nhận 80 triệu đồng từ Nga. Ông Hoàng khẳng định không biết Bùi Thị Phương là ai, mà xử giám đốc thẩm theo lịch phân và xử theo quy định pháp luật.

"Vậy có tài liệu nào chứng minh bị cáo đưa 80 triệu đồng cho Hoàng không?", HĐXX hỏi Nga.

Bị cáo Nga cho biết vì tiền đưa trực tiếp tại phòng, không có ai chứng kiến nên không có tài liệu, chứng cứ chứng minh nào. Tuy nhiên, Nga cũng nói, kết quả phiên tòa là đúng như những gì Phương và bị cáo đã nhờ ông Hoàng.