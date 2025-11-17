Dời lịch xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND cấp cao ở Đà Nẵng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo thay đổi lịch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm từ ngày 18/11 sang ngày 15/12 đối với vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng).

Việc dời ngày xét xử là do bị cáo Nguyễn Tiến Vy (40 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đang phải điều trị phẫu thuật với chẩn đoán sốc mất máu do tổn thương mạch gan sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện, nên không thể có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội Đưa hối lộ.

Trong vụ án này có 28 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ.

Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự.

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường (Ảnh: Đ.N.).

Trong đó có ông Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng); Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng);

Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo bị đưa ra xét xử có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.