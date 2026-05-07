Đường dây lừa đảo chứng chỉ tiếng Anh: 125 đợt thi, 80.000 người tham gia

Liên quan đến đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trái phép quy mô đặc biệt lớn do Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS), cầm đầu vừa bị triệt phá, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 200 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Mạnh (tên thường gọi Đỗ Mạnh Dũng), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh (Ảnh: Báo và Đài PT-TH Phú Thọ).

Theo công an, nhận thấy nhiều người có nhu cầu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để học tập, tuyển dụng, thi công chức nên năm 2020, Đỗ Văn Mạnh (tên thường gọi Đỗ Mạnh Dũng) câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu có tên “Học viện Bright online LLC”.

Mặc dù tổ chức trên chưa đủ các điều kiện cũng như chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tại Việt Nam nhưng các đối tượng vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để hợp thức hóa cho hoạt động thi, cấp chứng chỉ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Các đối tượng đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ, mục đích khiến người dự thi tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do Mạnh và đồng bọn tổ chức. Mỗi thí sinh dự thi phải nộp 2-18 triệu đồng tùy theo cấp độ chứng chỉ (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định “Học viện Bright online LLC” thực chất là một công ty có địa chỉ tại Mỹ, được thành lập năm 2020, chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.

Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.

Từ 2020 đến nay, Mạnh và đồng bọn tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ (Ảnh: Báo và Đài PT-TH Phú Thọ).

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng, đều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Đỗ Văn Mạnh, SN 1982, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS); Đặng Thị Huyền, SN 1996, nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam, SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, đang sống tại phường Ba Đình, Hà Nội, đối tượng liên quan Bright Online LLC Academy.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) liên kết với tổ chức nêu trên cấp và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Thông tin liên hệ với điều tra viên Nguyễn Ngọc Hải, số điện thoại: 0967.774.686.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.