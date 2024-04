Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Ngày 25/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Vàng (43 tuổi), Lương Việt Anh (37 tuổi), Nguyễn Văn Giảng (37 tuổi), Nguyễn Trường Doanh (41 tuổi), Trần Trọng Đại (31 tuổi) và Hoàng Thị Quỳnh Anh (41 tuổi).

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 9/2022 đến ngày 18/6/2023, các bị can trên đã sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International - là tổ chức không có thật - chấp thuận cho Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra thông báo ai là bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International, cần liên hệ với Công an TP Hà Nội tại số 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hoặc SĐT 069.219.4081 để giải quyết.