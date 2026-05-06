26 dự án khó khăn, vướng mắc ở Phú Thọ báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa giao Sở Tài chính tham mưu nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ cho 149 dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Các sở ngành, UBND cấp xã, đơn vị liên quan chủ trì rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ đối với từng dự án gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 20/5; đồng thời tổng hợp dự án tồn đọng kéo dài (ngoài 149 dự án đã tổng hợp) báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Thanh Hòa).

Các sở chuyên ngành có nhiệm vụ theo dõi dự án, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Đồng thời lập đề cương, dự thảo nội dung phân công cụ thể, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện.

Ông Đông yêu cầu Thanh tra tỉnh Phú Thọ rà soát, đối chiếu với quy định của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội đề xuất xử lý các dự án đã được thanh tra, kiểm tra nhưng chưa xử lý xong hoặc chưa đi vào hoạt động. Song song với đó xây dựng kế hoạch tiếp tục thanh tra các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đối với 26 dự án có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh phối hợp với sở ngành, đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 15/5. Tỉnh phấn đấu có chủ trương về phương án tháo gỡ đối với các dự án này trước 30/6.

Vướng mắc tại dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Chiều 5/5, ông Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe các cơ quan liên quan báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có tổng chiều dài trên 23km thuộc địa bàn xã Yên Xuân (Hà Nội) và xã Thịnh Minh, phường Kỳ Sơn, phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ); tổng mức đầu tư 10.475 tỷ đồng.

Dự án có 3 hợp phần về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc địa phận Hà Nội, Phú Thọ và xây dựng mở rộng quy mô cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức BOT.

Hiện dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đã hoàn thành công tác khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi; đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình nối liền với Dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long (Đồ họa: Mạnh Quân).

Nhà đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư Infinity Group đề xuất phân kỳ đầu tư tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình quy mô 4 làn xe, từng bước hoàn thiện 6 làn xe; đồng thời kiến nghị điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia khoảng 50% tổng mức đầu tư để bảo đảm hiệu quả tài chính cũng như khả năng huy động vốn.

Trước đề xuất đó, đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính Phú Thọ cho rằng phân kỳ đầu tư và tăng phần vốn Nhà nước của dự án sẽ dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất phân kỳ đầu tư theo quy mô 4 làn xe cũng chưa phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt.

Sở Xây dựng Phú Thọ đề nghị giao Công ty Infinity Group tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư và theo quy mô quy hoạch được phê duyệt (6 làn xe), bảo đảm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc QCVN 117:2024/BGTVT.

Kết luận cuộc họp, người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ giao các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu làm rõ những căn cứ pháp lý, tính khả thi của từng phương án tháo gỡ khó khăn của dự án, tham mưu tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.