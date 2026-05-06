Đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh cho hàng chục nghìn người

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học Quản lý Giáo dục (IEMS) cùng hai nhân viên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Mạnh (44 tuổi) bị cáo buộc cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của một đường dây lừa đảo tổ chức thi trực tuyến, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu khi chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học Quản lý Giáo dục (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Theo công an, đánh trúng tâm lý cần chứng chỉ ngoại ngữ nhanh, dễ, các đối tượng quảng cáo sai sự thật, cấp chứng chỉ giả cho hàng chục nghìn người, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.

Bước đầu công an xác định các đối tượng sử dụng pháp nhân ở Việt Nam ký hợp đồng thỏa thuận, hợp tác, liên kết với một pháp nhân ở Mỹ nhằm tạo vỏ bọc, né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Nhóm đối tượng tổ chức tuyển sinh, thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh giống như với các tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Việc đó khiến người dân tin tưởng, không kiểm tra tính pháp lý của chứng chỉ ngoại ngữ này.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cá nhân tham gia kỳ thi do đường dây của Đỗ Văn Mạnh tổ chức chủ động liên hệ với công an để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.