Đường dây khép kín sản xuất hơn 900 chai dầu gội giả

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã khởi tố 3 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, lực lượng chức năng thành phố Huế đã kiểm tra một cơ sở tại đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, phát hiện Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại phường Kim Long) đang tổ chức sản xuất và đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Hàng loạt sản phẩm nhái thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ, do đường dây của đối tượng Loan sản xuất (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, Loan đã chủ mưu câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo (cùng trú tại thành phố Huế) để tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Các đối tượng đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì, làm giả thương hiệu dầu gội đầu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền của một doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM.

Trong khoảng thời gian tháng 6-7, các đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả để tuồn ra thị trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.