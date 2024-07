An Giang: Đối tượng bị truy nã ra đầu thú sau hơn 1 năm bỏ trốn

Sáng 1/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Phú Hiền (31 tuổi, ngụ An Giang) ra đầu thú.

Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Phú Hiền (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hiền và một người phụ nữ tên Hồng (chưa rõ họ, địa chỉ cụ thể) sống với nhau như vợ chồng, cả hai thường xảy ra cự cãi, ghen tuông.

Khoảng 20h ngày 5/6/2022, Hồng đi đến nhà Ngô Tất Linh (42 tuổi, ngụ An Giang) tổ chức tiệc nhậu cùng với Bùi Minh Mẫn (33 tuổi, cùng địa phương) và một số người bạn.

Lúc này, không thấy Hồng về nhà nên Hiền đi tìm. Khi đến nhà Linh, thấy cả nhóm đang nhậu, nghĩ Hồng có tình cảm với Mẫn nên Hiền ghen tuông, đồng thời kêu Mẫn ra ngoài nói chuyện.

Mẫn và Hiền sau đó xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Hiền lấy một cây dao bằng kim loại gần đó chém nhiều nhát vào người Mẫn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mẫn được người dân đưa đi cấp cứu, kết quả giám định tỉ lệ thương tích là 37%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hiền về tội Cố ý gây thương tích. Trong thời gian này, Hiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 9/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phú Hiền về cùng tội trên.

Được sự vận động từ cơ quan chức năng và gia đình, đến nay Hiền đã đến công an huyện Chợ Mới đầu thú.