Đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội bị triệt phá như thế nào?

Dân trí Các đối tượng tổ chức đánh bạc qua web bong88.xxx, trang đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ. Cơ quan điều tra xác định tổng số điểm giao dịch qua đường dây này tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bóc gỡ đường dây tổ chức cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến bị cảnh sát triệu tập.

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát giác đường dây tổ chức cá độ bóng đá, đánh bạc thông qua mạng internet với số tiền cực lớn. Nguồn tin trinh sát cho thấy, hoạt động của các đối tượng tội phạm diễn ra qua trang web bong88.xxx và hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hà Nội.

Sáng ngày 15/6, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của các đối tượng; đồng thời triệu tập, làm việc với 16 đối tượng.

Kết quả khám xét, cơ quan công an thu giữ 3,35 tỷ đồng; 3 xe ô tô (nhãn hiệu Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato); hàng chục máy tính bảng, điện thoại, cùng nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, tài liệu mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ba đối tượng cầm đầu đường dây.

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.xxx này do đối tượng Bùi Hữu Định (SN 1980, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp "Super Master". Sau đó, Định chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp "Master" do Nguyễn Quang Minh (SN 1975, ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng (SN 1987, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) điều hành, quản lý.

Tại trụ sở công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.xxx, trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ.

Đây là "nhà cái", hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp. Muốn tham gia đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải liên hệ với "đại lý" cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để sát phạt.

Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang bong88.xxx để đánh bạc, giá trị của 1 điểm = 1 USD; 1 USD có giá trị từ 6.000-100.000 đồng tùy theo quy ước của đối tượng. Sau mỗi tuần, các đối tượng đánh bạc gặp "đại lý" để thanh toán tiền thắng, thua.

Khai thác cơ sở dữ liệu máy tính của các đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1.500 tỷ đồng.

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, đa số các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đều là đối tượng hình sự, hoạt động kinh doanh tài chính biểu hiện cho vay lãi nặng…

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Lâm