Triệt phá đường dây đánh bạc trên 1.500 tỷ đồng qua trang web bóng đá

Dân trí Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 16/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 1.500 tỷ đồng. Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro 2020) và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021) và vòng loại World Cup 2022, qua hoạt động nghiệp vụ, Cục A05 đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua trang web bong88.xxx. Các đối tượng tại cơ quan công an. Theo đó, khoảng 8h30 ngày 15/6/2021, Cục A05 đã phối hợp với Công an TP Hà Nội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm có liên quan; triệu tập, làm việc với 17 đối tượng. Kết quả khám xét đã thu giữ 3,35 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, hàng chục máy tính bảng, điện thoại, nhiều chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng. Theo A05, trang web bong88.xxx là trang đánh bạc trực tuyến, máy chủ được đặt tại Mỹ, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Bong88 tổ chức các hình thức đánh bạc gồm: Cá cược các môn thể thao bóng đá, bóng rổ, quần vợt… và chơi xổ số, casino. Các đối tượng sau khi đăng nhập trang web sẽ được cấp tài khoản đánh bạc bởi các đại lý cấp trên và được ứng trước một số tiền ảo trên trang web bong88 để đánh bạc. Hiện, Cục A05 đang phối hợp, chỉ đạo công an địa phương điều tra mở rộng vụ án. Nguyễn Dương