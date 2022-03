Được giảm án, "chân rết" đường dây ma túy thoát án tử

Ngày 30/3, tại Nghệ An, Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vương Quốc Trọng (SN 1977), Nguyễn Hiền Sơn (SN 1989), cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Lô Văn Minh (SN 1971, trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, năm 2020, Trọng đặt hàng Minh 4kg ma túy đá với giá 520 triệu đồng. Trọng trả trước cho Minh 80 triệu đồng tiền mặt và 4 cây vàng (tương đương 200 triệu đồng). Theo phân công của Trọng, ngày 3/7/2020, Sơn lên Quế Phong gặp Minh để lấy ma túy.

Bị cáo Nguyễn Hiền Sơn (dấu X).

Sáng 4/7/2020, khi Sơn đang trên đường đưa ma túy cho Vương Quốc Trọng thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Cấp sơ thẩm tuyên phạt Vương Quốc Trọng, Lô Văn Minh và Nguyễn Hiền Sơn tử hình.

Cả 3 bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng khi phiên tòa phúc thẩm mở ra, Vương Quốc Trọng và Lô Văn Minh xin rút kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Hiền Sơn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cấp phúc thẩm nhận định bị cáo Sơn phạm tội do hám lợi, bị Vương Quốc Trọng rủ rê lôi kéo. Trong vụ án này, Sơn đóng vai trò đồng phạm thứ yếu, chưa được hưởng lợi, gia đình có công với cách mạng.

Trong quá trình điều tra, Sơn cung cấp nhiều thông tin quan trọng, tích cực phối hợp giúp công an bắt giữ Trọng và Minh. Cơ quan điều tra cũng có đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sơn. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hiền Sơn tù chung thân.