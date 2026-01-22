Dùng xe tải chở hơn 1 tấn pháo hoa lậu từ Lào qua Thanh Hóa

Ngày 22/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam.

Khoảng 10h20 ngày 21/1, tại quốc lộ 47, khu vực thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon (SN 1985, trú tại bản Phăn Xạ Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển hàng cấm vào nội địa.

Đối tượng Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon cùng tang vật (Ảnh: Hải Chuyền).

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng điều khiển xe tải mang biển kiểm soát Lào, trên xe có 35 thùng carton với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Số tang vật này được ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia, trên cabin xe.

Bước đầu, đối tượng khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ, được vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời.