Dùng rựa chém vợ vì nói lời "khó nghe" qua điện thoại

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Quang Hoàng (49 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội Giết người.

Lực lượng Công an tạm giữ đối tượng Lương Quang Hoàng để điều tra (Ảnh: Cao Minh).

Theo Cơ quan CSĐT, Hoàng cùng vợ là bà Nguyễn Thị H. kết hôn và sinh được 2 con. Trong thời gian chung sống, Hoàng không chí thú làm ăn lại có tính vũ phu nên đến năm 2019, cả 2 quyết định ly thân. Từ đó, vợ Hoàng dọn ra khỏi nhà, thuê phòng trọ ở riêng; tuy nhiên vẫn quan tâm và thường xuyên mua đồ ăn thức uống cho Hoàng.

Ngày 30/5, Hoàng uống rượu từ 9h sáng đến 12h trưa thì gọi điện cho vợ để nói chuyện và theo Hoàng là bà H. đã nói lời "khó nghe".

Bực tức, Hoàng chuẩn bị một cây rựa dài, tìm đến nơi vợ thường ngồi bán vé số và chém nạn nhân gục ngã ngay giữa đường tại TP Tuy Hòa.

Phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Tiếp nhận thông tin, công an đã truy bắt nóng đối tượng Hoàng. Tại nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một cây rựa dài với nhiều vết máu.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.