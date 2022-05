Vợ đang bán vé số bị chồng dùng rựa chém ngã gục

Ngày 31/5, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang củng cố hồ sơ vụ việc Lương Quang Hoàng (49 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) chém người, chuyển công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền vì có dấu hiệu phạm tội Giết người.

Lực lượng Công an tạm giữ đối tượng Lương Quang Hoàng để điều tra (Ảnh: Cao Minh).

Theo thông tin ban đầu, trưa 30/5, người dân TP Tuy Hòa phát hiện đối tượng Lương Quang Hoàng dùng rựa chém nhiều lần vào vợ là bà Nguyễn Thị H., khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Bà H. bị chồng đánh khi đang trên đường đi bán vé số.

Tiếp nhận thông tin, công an đã truy nóng đối tượng Hoàng. Tại nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một cây rựa dài với nhiều vết máu, cùng chiếc xe máy có đặc điểm như thông tin người dân miêu tả tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: vết thương vùng trán dài 12cm, lộ xương sọ; vết thương vùng lưng phải dài 5cm, thủng thùy dưới phổi bên phải và vết thương mặt ngoài cánh tay phải dài 5cm...

"Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, hiện bệnh nhân H. đã qua cơn nguy kịch. Bệnh viện đang tiếp tục điều trị bệnh nhân" - phía bệnh viện cho hay.