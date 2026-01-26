Dùng hung khí hỗn chiến, 9 thanh niên bị khởi tố

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra tại xã Cam Lộ (Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, tối 22/9/2025, do mâu thuẫn, 2 nhóm đối tượng ở xã Cam Lộ đã tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, như gậy sắt, dao, búa, ná bắn bi sắt… để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc (Ảnh: Nhật Anh).

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định có 22 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Công an cũng khởi tố 9 bị can về các tội danh Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó, 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 6 người khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Bảo Thiên (SN 2009), Võ Nhật Tân (SN 2005), Võ Văn Nam (SN 2004), Nguyễn Trung Kỳ (SN 2004), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2007), Nguyễn Lâm Bảo (SN 2008), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2008), Lê Văn Từ (SN 2006) và Hoàng Chí Tường (SN 2009), cùng trú tại xã Cam Lộ.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý 13 đối tượng còn lại.