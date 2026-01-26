Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà
  3. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa
  4. Giả chết để trục lợi bảo hiểm

Dùng hung khí hỗn chiến, 9 thanh niên bị khởi tố

Tiến Thành
Tiến Thành

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 9 đối tượng về các tội danh Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra tại xã Cam Lộ (Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, tối 22/9/2025, do mâu thuẫn, 2 nhóm đối tượng ở xã Cam Lộ đã tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, như gậy sắt, dao, búa, ná bắn bi sắt… để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự.

Dùng hung khí hỗn chiến, 9 thanh niên bị khởi tố - 1

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc (Ảnh: Nhật Anh).

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định có 22 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Công an cũng khởi tố 9 bị can về các tội danh Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó, 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 6 người khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Bảo Thiên (SN 2009), Võ Nhật Tân (SN 2005), Võ Văn Nam (SN 2004), Nguyễn Trung Kỳ (SN 2004), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2007), Nguyễn Lâm Bảo (SN 2008), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2008), Lê Văn Từ (SN 2006) và Hoàng Chí Tường (SN 2009), cùng trú tại xã Cam Lộ.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý 13 đối tượng còn lại.

Đọc nhiều trong Pháp luật