Dùng chiêu đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Ngày 5/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú tại xã Tam Xuân, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ quen biết, bà H. (trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) nhiều lần cho Lài vay tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Thời gian đầu, các giao dịch được thực hiện đúng cam kết, tạo dựng lòng tin với bị hại.

Đối tượng Hồ Thị Xuân Lài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đến ngày 12/9/2022, Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn số tiền 1,5 tỷ đồng và đề nghị bà H. chuyển tiền để thực hiện. Tin tưởng, bà H. đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng cho Lài. Sau khi nhận tiền, đối tượng không sử dụng đúng mục đích mà đem trả nợ cá nhân.

Sau đó, dù có hoàn trả một phần, nhưng Lài tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hồ sơ gặp vướng mắc, mất khả năng chi trả rồi tuyên bố vỡ nợ và rời khỏi địa phương. Đến tháng 3/2025, khi phát hiện đối tượng đã xuất cảnh, bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 19/3, Lài ra đầu thú và thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bà H.. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch giữa 2 bên lên đến hơn 36 tỷ đồng, trong đó đối tượng đã hoàn trả phần lớn, song vẫn chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.