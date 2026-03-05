Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền

Ngày 5/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh (41 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 11 năm tù; Nguyễn Thị Chăm (38 tuổi, vợ Chinh) 9 năm tù và Bùi Văn Bản (36 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) 10 năm tù cùng về tội Rửa tiền.

Bị cáo Chinh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ cũ). Để quản lý hoạt động, Chinh lập nhiều nhóm chat với các thuyền trưởng và chủ tàu. Khi chỉ đạo đưa tàu đi hút cát, Chinh dùng ám hiệu qua tin nhắn như “đi nhậu”; khi dừng hoạt động thì nhắn “nghỉ nhậu”.

Hoạt động khai thác diễn ra từ 18h hằng ngày. Các thuyền trưởng điều khiển tàu ra khu vực biển Cồn Ngựa hút cát đến khoảng 3h-4h sáng hôm sau, sau đó tập kết về ngã ba Vàm Tuần (sông Soài Rạp) để kiểm tra khối lượng và bán lại.

Khuya 5/5/2022, đoàn kiểm tra thuộc Thủy đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng phát hiện 12 tàu đang khai thác cát trái phép, với 13 thuyền trưởng và 55 thuyền viên. Tại thời điểm kiểm tra, 11/12 tàu chứa tổng cộng khoảng 7.500m³ cát.

Quá trình điều tra xác định Chinh thực hiện nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền liên quan đến việc tiêu thụ số cát khai thác trái phép. Dù bị cáo khai chỉ hưởng lợi 47 triệu đồng, cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi thực tế từ 13 tỷ đến 24,6 tỷ đồng.

Sau khi hành vi bị phát hiện, Chinh chỉ đạo Chăm và Bản thực hiện hàng loạt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của 9,3 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Tháng 8/2024, TAND TPHCM tuyên phạt Chinh 18 năm tù về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ; Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản mỗi bị cáo 11 năm tù về tội Rửa tiền.

Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tháng 2 năm ngoái, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Chinh 17 năm tù.

HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm chưa xử lý Chinh về tội Rửa tiền là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, chưa xem xét đầy đủ trách nhiệm hình sự của người chủ mưu, cầm đầu. Vì vậy, tòa quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm liên quan đến tội Rửa tiền để điều tra, xét xử lại theo quy định.