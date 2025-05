Khởi tố 4 đối tượng làm giả giấy tờ trong vụ 7 tàu khai thác cát trái phép

Ngày 24/5, Công an tỉnh Nam Định cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bốn đối tượng gồm Ngô Văn Chiến (SN 1983); Nguyễn Ngọc Tú (SN 1981), cùng trú xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy; Trần Thị Diệu (SN 1992), trú xã Nam Cường, huyện Nam Trực - kế toán Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đại Phúc Nam Định và Ngô Vĩnh Hải (SN 1976), trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội là phó giám đốc của 3 công ty (Công ty CP Vật liệu xây dựng Hùng Cường, Công ty CP Xây dựng & Thương mại Thanh Tâm, Công ty TNHH Hoàng Tuấn).

Đối tượng Ngô Vĩnh Hải (Ảnh: Công an Nam Định).

Trước đó, tối 3/4, tại khu vực ven biển thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, tổ tuần tra kiểm soát gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị có liên quan phát hiện 4 phương tiện thủy mang số hiệu BG-0234, HP-4267, HP-5922, TB-1290 đang khai thác cát trái phép; tổng số lượng cát thu giữ trên 1.000m3.

Ngoài 4 phương tiện thủy trên, tổ tuần tra kiểm soát còn phát hiện 3 phương tiện thủy mang số hiệu HP-3906, BV-3333 và HP-4628 đang bơm cát từ trong khoang tàu đến bãi vật liệu của dự án Cụm công nghiệp Giao Thiện.

Thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các giấy tờ gồm: các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lượng cát trên tàu; giấy đăng ký, giấy kiểm định của phương tiện thủy, chứng chỉ thuyền trưởng... trên tàu theo quy định.

Cơ quan công an cũng thu giữ hơn 100 tài liệu có dấu hiệu bị làm giả (Ảnh: Công an Nam Định).

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định xác định Ngô Văn Chiến và Nguyễn Ngọc Tú có hành vi làm giả giấy tờ, con dấu để hợp thức hóa về phương tiện và con người trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Cơ quan công an cũng thu giữ hơn 100 tài liệu có dấu hiệu bị làm giả; xác định Ngô Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Tú có liên quan trực tiếp đến việc làm giả 10 loại giấy tờ.

Theo cảnh sát, với thủ đoạn làm giả giấy tờ đăng ký, đăng kiểm các tàu đã được hoán cải và chứng nhận của thuyền trưởng, máy trưởng, các đối tượng đã tìm mọi biện pháp nhằm đáp ứng đủ điều kiện hoạt động hòng đối phó, qua mặt các cơ quan chức năng.

Các loại giấy tờ quan trọng này bao gồm Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Máy trưởng phương tiện thủy nội địa.