Đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền, vàng

Ngày 19/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình, bắt giữ Đặng Xuân Trường (SN 1990), trú tại thôn Thọ Vực, xã Hòa Xá, TP Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Trường (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Công an phường Duy Tân nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Hoành (SN 1973), trú tại tổ dân phố Phúc Thành, phường Duy Tân về việc ngày 15/12, gia đình ông bị kẻ gian phá cửa, đột nhập vào nhà, cạy phá két sắt, lấy trộm 80 triệu đồng và 0,5 chỉ vàng.

Két sắt nhà ông Hoành bị cạy phá (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Nhận tin báo, Công an phường Duy Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình xác minh, truy bắt đối tượng gây án là Đặng Xuân Trường.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.