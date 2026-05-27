Đột nhập nhà dân ở Lâm Đồng trộm hàng trăm triệu đồng

Ngày 27/5, Công an xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng bàn giao Ngô Văn Cẩn (SN 1986, trú thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn) cùng tang vật các vụ trộm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo quy định.

Ngô Văn Cẩn chỉ vị trí cất giấu tang vật vụ trộm (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trước đó, ngày 21/5, Công an xã Quảng Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh P.A.T. (trú tại xã Quảng Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 320 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị gồm nhẫn, lắc tay bằng vàng.

Cùng ngày, anh N.T.D. (trú tại xã Quảng Sơn) cũng trình báo Công an xã Quảng Sơn về việc bị trộm hơn 70 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Sơn đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng xác định Ngô Văn Cẩn là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên thực hiện bắt giữ, phục vụ điều tra.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cẩn, công an phát hiện, thu giữ hơn 395 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản gồm lắc tay, bông tai, dây chuyền, nhẫn vàng và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Bước đầu, Ngô Văn Cẩn khai nhận toàn bộ số tài sản trên là do thực hiện hành vi trộm cắp mà có.

Theo cơ quan công an, Cẩn là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.