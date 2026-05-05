Đột nhập vào biệt thự, trộm nhiều tài sản có giá trị

Ngày 5/5, Công an phường Hội An Tây, Đà Nẵng, cho hay lực lượng của đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trương Duy Thức (SN 1993, trú tại phường Hội An Tây) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Khoảng 13h ngày 2/5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P., chủ một biệt thự tại tổ dân phố An Bàng về việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập vào phòng, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị, gồm 2 điện thoại di động iPhone 15 ProMax và iPhone 16 ProMax, khoảng 2 triệu đồng tiền mặt và tài sản khác.

Đối tượng Trương Duy Thức thực hiện vụ trộm cắp (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương chỉ đạo, phân công các điều tra viên triển khai rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng; đồng thời phối hợp Công an xã Núi Thành (Đà Nẵng) nhanh chóng xác định người tiêu thụ tài sản trộm cắp là N.Q.K. (trú tại xã Tây Hồ, Đà Nẵng).

Đến sáng 3/5, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức và bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, dù ban đầu ngoan cố chối tội, song trước các tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Hội An Tây đã thu hồi đầy đủ tang vật trộm cắp gồm 2 điện thoại di động, 2 triệu đồng tiền mặt và tài sản khác.