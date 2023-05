Đối tượng truy nã bị bắt khi đi làm hộ chiếu để trốn ra nước ngoài

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Trần Hưng (trú ở Chợ Cánh, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khi Hưng đang thực hiện thủ tục làm hộ chiếu.

Công an bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Trần Hưng (áo trắng) (Ảnh: Hà Phương).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vào khoảng tháng 2/2022, Bùi Trần Hưng lần lượt thuê hai ô tô KIA Cerato biển kiểm soát 88A-39441 và Mazda 6 biển số 30F-713.25 của anh Mai Khắc Quý (30 tuổi, ở Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) làm phương tiện đi lại.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, cầm cố hai ô tô lấy 340 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Trần Hưng. Vì đối tượng đã bỏ trốn và thường xuyên thay đổi địa điểm nên công an gặp nhiều khó khăn trong truy bắt.

Qua trinh sát, công an nắm được thông tin Bùi Trần Hưng đang có ý định xuất cảnh trốn ra nước ngoài.

Ngày 24/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên bắt giữ thành công Bùi Trần Hưng ngay tại bộ phận một cửa khi đối tượng đến làm thủ tục cấp hộ chiếu.

Tính từ tháng 10/2022 đến nay, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được 2 đối tượng có quyết định truy nã.