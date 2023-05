Bị bắt vì quay phim hoạt động của tòa án, phát trực tiếp lên Facebook

Công an tỉnh Vĩnh Phúc và UBND huyện Bình Xuyên tuyên dương, thưởng nóng cho Công an huyện Bình Xuyên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, VKSND huyện Bình Xuyên chiều 26/5 (Ảnh: Hương Ánh).