Bị cáo Nguyễn Văn Thạo khai việc nhận 8 tỷ đồng từ Tập đoàn Thuận An

Chiều 8/9, phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục phần xét hỏi.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tập trung xét hỏi các bị cáo từng làm việc tại Tập đoàn Thuận An và Ban quản lý dự án Bắc Giang (cũ) để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc xây dựng cầu Đồng Việt.

Tạo điều kiện cho Thuận An vì được "giới thiệu"

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Thạo trình bày, vào tháng 1/2022 nhận chức Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũ (viết tắt Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ).

Đến tháng 3/2022, trong một lần gặp cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, ông Thạo được ông Thái thông tin tới đây sẽ xây dựng cầu Đồng Việt là dự án trọng điểm của tỉnh và có nhà thầu là Tập đoàn Thuận An được "bác" trên Trung ương giới thiệu về, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện dự án.

Thời gian sau, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đến Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ đặt vấn đề với Thạo về việc tạo điều kiện để Thuận An trúng thầu.

Khi đó, Thạo nói với Hưng về chuẩn bị hồ sơ năng lực cho đảm bảo.

Sau khi ông Dương Văn Thái có chỉ đạo, Thạo đã báo cáo với Lê Ô Pích khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phụ trách mảng đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Thạo còn triển khai đến các cấp dưới là Đàm Văn Cường, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ; Hoàng Thế Du cựu Trưởng phòng quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An.

Sau này cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ giao lại toàn bộ công việc cho cấp dưới và các phòng chuyên môn làm việc trực tiếp với Tập đoàn Thuận An.

Khi bị truy vấn về việc có thoả thuận để lại tỷ lệ % khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu hay không?

Cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang trình bày, không có thỏa thuận gì nhưng Nguyễn Duy Hưng nói khi thực hiện dự án sẽ trích lại "cơ chế" 3%.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa (Ảnh: Lê Hồng).

Dùng tiền "cơ chế" đi ủng hộ

Đối với số tiền % "cơ chế" này, Thạo ngầm hiểu là tiền trích lại của Tập đoàn Thuận An để bồi dưỡng cho anh em.

Thạo trực tiếp nhận tiền của Tập đoàn Thuận An từ Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An,... Tổng số tiền mà bị cáo đã nhận từ tập đoàn này là 11 tỷ đồng.

Khi nhận số tiền trên, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ chuyển cho Lê Ô Pích 3 tỷ đồng. 8 tỷ đồng còn lại Thạo sử dụng vào việc riêng và dùng một phần để ủng hộ.

"Trong đó bị cáo ủng hộ cho cán bộ của ban (Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ) bị ung thư phải đi chữa ở Singapore, ủng hộ dịch Covid-19 và ủng hộ cho xây dựng nhà văn hoá", ngay sau đó Thẩm phán, chủ toạ phiên toà Vũ Quang Huy ngắt lời bị cáo, yêu cầu "không được kể công ở toà". Đến nay ông Nguyễn Văn Thạo đã nộp lại đủ số tiền trên.

Ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ được dẫn giải đến phiên tòa (Ảnh: Hùng Nam).

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An; Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ và nhiều bị cáo khác cùng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Ô Pích bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, Hưng đã nhiều lần gặp Dương Văn Thái, Nguyễn Văn Thạo để xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được thi công cầu Đồng Việt.

Các cựu quan chức Bắc Giang cũ cũng đồng ý cho Tập đoàn Thuận An là đầu mối đấu thầu, thi công dự án.

Lĩnh vực đấu thầu khi đó do bị cáo Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phụ trách và vị này cũng chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu thi công gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt.

Sau đó, các bị cáo Thạo, Hưng thống nhất Tập đoàn Thuận An thay mặt liên danh nộp tiền "cơ chế" là 3% giá trị gói thầu trước thuế cho Ban quản lý dự án Bắc Giang.

Sau mỗi lần tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu tiền ngoài hợp đồng từ các nhà thầu phụ và nhà cung cấp đầu vào Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa cho Nguyễn Văn Thạo tổng số 11 tỷ đồng. Trong số này, Thạo đưa lại cho Lê Ô Pích 3 tỷ đồng còn bản thân chi tiêu 8 tỷ đồng.

Bản thân Nguyễn Duy Hưng cũng đưa cho ông Lê Ô Pích 1 tỷ đồng để "cảm ơn".

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị cáo giúp Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt là trái pháp luật, gây thiệt hại gần 97 tỷ đồng.