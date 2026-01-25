Đối tượng đánh tài xế taxi vì bị nhắc nhở hút thuốc trên xe ra trình diện

Chiều 25/1, Công an phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết đối tượng dùng mũ bảo hiểm đập màn hình điện tử trong ô tô và hành hung tài xế taxi công nghệ, đã ra trình diện.

Người đàn ông được xác định tên Trương Đông Ý (SN 1978, trú tại tổ dân phố Miếu Bông, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng). Công an phường Hòa Xuân đã tiếp nhận vụ việc và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trương Đông Ý tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hòa Xuân).

Như tin đã đưa, khoảng 17h30 ngày 21/1, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận thông tin về việc vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy tại khu vực chợ Miếu Bông.

Tại hiện trường, công an phường ghi nhận ô tô biển số 43H-048.xx do anh N.T.H. (tài xế taxi công nghệ) bị một người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập hư hỏng màn hình tích hợp camera bên trong ô tô và hành hung tài xế.

Qua khai nhận ban đầu của đối tượng, vào chiều 21/1, sau khi đi dự tiệc tại khu vực chợ Miếu Bông, ông Ý nhờ người thân gọi giúp ô tô để đi có công việc.

Khi anh H. điều khiển ô tô đến, ông Ý mở cửa bước lên xe, trên tay có cầm điếu thuốc lá đang hút dở. Thấy ông Ý đang trong tình trạng say xỉn và hút thuốc lá, anh H. nhắc nhở.

Tuy nhiên, ông Ý không thực hiện và có hành vi dùng mũ bảo hiểm đập vào màn hình điện tử trong ô tô và đập vào mặt anh H.. Sau khi thực hiện hành vi trên, ông Ý bỏ đi khỏi địa phương.