Đối tượng cướp ngân hàng ở Lào Cai đang điều trị bệnh tâm thần

Liên quan tới vụ cướp giật tài sản tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, ngày 5/2, Công an tỉnh Lào Cai đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo cảnh sát, bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là Nguyễn Thành Luân (SN 31 tuổi, trú tại thôn Minh Tân, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai).

Nguyễn Thành Luân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Nhà chức trách cho biết đây là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Đối tượng Luân cũng vừa được gia đình xin về điều trị ngoại trú từ ngày 2/2.

Theo báo cáo của cơ quan công an, vào lúc 16h50 ngày 4/2, tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, Luân không mang theo hung khí hay vũ khí, đi vào quầy giao dịch ngân hàng, lợi dụng lúc đông người và sơ hở của nhân viên ngân hàng, thò tay qua ô cửa kính quầy giao dịch rồi lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy.

Hình ảnh đối tượng Luân cướp tiền rồi bỏ chạy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên ngân hàng đã truyền thông tin đến lực lượng công an, đồng thời tri hô lực lượng bảo vệ và người dân đuổi bắt đối tượng Nguyễn Thành Luân.

Công an phường Âu Lâu sau đó đã bắt giữ thành công đối tượng Luân, thu giữ toàn bộ vật chứng là số tiền 50 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.