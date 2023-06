Lào Cai: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa trưa

Hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng Tuyến Thêu ở thị trấn Tằng Loỏng (Lào Cai) trưa 29/6 (Ảnh: Công an huyện Bảo Thắng cung cấp).

Ngày 29/6, Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng đi xe máy vào cướp một tiệm vàng ở thị trấn Tằng Loỏng giữa trưa.

Theo Công an huyện Bảo Thắng, vụ cướp tiệm vàng Tuyến Thêu ở tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra lúc 12h16 trưa 29/6.

Đối tượng thực hiện vụ cướp trong thời gian chưa đến 1 phút. Sau đó, lên xe máy di chuyển theo hướng từ thị trấn Tằng Loỏng ra ngã ba Xuân Giao cùng huyện Bảo Thắng.

Đối tượng cướp tiệm vàng và phương tiện gây án (Ảnh: Công an huyện Bảo Thắng cung cấp).

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đối tượng cướp tiệm vàng này có thể chạy xe máy lên thành phố Lào Cai hoặc xuôi theo hướng đường xuống thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

Tại thời điểm bị cướp, tiệm vàng chỉ có chị Đ.T.T.N. (SN 1991) đang nấu cơm ở bếp phía sau nhà.

Khi phát hiện chị N. đi lên nhà nơi đặt tiệm vàng của gia đình thì bị đối tượng cướp vàng cầm dao dọa chém. Do đó chị N. đã chạy ra phía sau nhà hô hoán. Thấy vậy đối tượng vàng nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát.

Hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng và phương tiện gây án (Ảnh: Công an huyện Bảo Thắng cung cấp).

Công an huyện Bảo Thắng thông báo rộng rãi cho mọi người dân biết nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm như trên liên hệ ngay công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại: 0214.3862204 là trực ban Công an huyện Bảo Thắng để phối hợp truy bắt.

Công an huyện Bảo Thắng cũng đề nghị các đơn vị phối hợp thông báo nhanh cho các lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến và các lực lượng công an địa bàn phối hợp rà soát xác minh truy bắt tội phạm cướp tiệm vàng.