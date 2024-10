Điều tra vụ thầy giáo ở Bình Dương bị tố giao cấu với học sinh

Ngày 11/10, mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh tố giác hành vi không đúng chuẩn mực của một thầy giáo đang công tác tại Trường THCS Võ Trường Toản, phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương).

Trường THCS Võ Trường Toản nơi thầy giáo L. đang công tác (Ảnh: Cổng thông tin Dĩ An).

Theo nội dung tài khoản này đăng tải, nam giáo viên đã có hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên...

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Được biết, giáo viên bị tố trong bài viết là thầy V.Đ.L..

Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường Dĩ An, cho biết, địa phương cũng đã nắm sơ bộ về vụ việc trên. Công an TP Dĩ An đang thụ lý, giải quyết nên chưa có thông tin cụ thể.

Vị này cho biết thêm, phía công an đang thực hiện lại tất cả các khâu để có báo cáo cụ thể về vụ việc trên. Khi có báo cáo, địa phương sẽ cung cấp thông tin.