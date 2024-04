Hà Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi

Ngày 12/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Mèo Vạc đã ban hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vừ Mí Nu (SN 2000, ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc) về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, do có nhu cầu muốn tìm bạn gái để kết hôn, ngày 7/4, Vừ Mí Nu được bạn bè giới thiệu cháu L.T.G. (SN 2009, ở xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc).

Vừ Mí Nu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Sau khi được gặp cháu G. nói chuyện, làm quen, Vừ Mí Nu đã đưa cháu G. đi chơi đến khoảng 20h cùng ngày; sau đó Nu đưa cháu G. về nhà ra mắt bố mẹ và được gia đình đồng ý cho lấy làm vợ. Tối cùng ngày, cả 2 người cùng ngủ tại nhà của Vừ Mí Nu và có quan hệ tình dục.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tát Ngà, đã phát hiện vụ việc. Xét thấy hành vi của Vừ Mí Nu có dấu hiệu của hành vi xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi, Công an xã Tát Ngà đã củng cố hồ sơ, tài liệu chuyển Công an huyện Mèo Vạc để thụ lý.

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện xảy ra nhiều trường hợp các bé gái chưa đủ 16 tuổi đã sinh con. Công an huyện Mèo Vạc đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để góp phần giảm tình trạng giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi.