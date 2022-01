Làm sổ đỏ giả, lừa bán chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Ngày 16/1, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường (SN 1995) trú thị xã An Khê, Gia Lai về 2 tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Việt Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát hiện đối tượng Phạm Việt Cường có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và đem bán, chuyển nhượng cho người khác mục đích chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng tháng 10/2020, do cần tiền để trả nợ, Cường đã nảy sinh ý định làm sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cường đã lấy thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ ruột (địa chỉ tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) rồi lên mạng xã hội tìm và thuê người khác làm sổ đỏ giả với nội dung tương tự, chỉ thay tên chủ sử dụng đất là Phạm Việt Cường. Giá thuê làm sổ đỏ giả là 7,5 triệu đồng.

Sau đó, Cường dùng sổ đỏ giả này đem bán và chuyển nhượng cho bà S. (trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.