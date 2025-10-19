Điều tra nguyên nhân dây cáp quang rơi làm nguyên chủ tịch xã tử vong

Chiều 19/10, đại diện lãnh đạo một nhà mạng tại Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an và các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến ông N.Q.L. (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên cũ) tử vong.

“Chúng tôi đang xác minh xem dây cáp quang bị rơi là do đơn vị thi công căng không đúng kỹ thuật hay do phương tiện giao thông va quệt làm đứt, gián tiếp gây ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông L. tử vong (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Trên địa bàn xã Kim Liên hiện có nhiều tuyến cáp của các nhà mạng như VNPT, Viettel, MobiFone… nên cần làm rõ đoạn cáp đó thuộc về nhà mạng nào”, đại diện lãnh đạo nhà mạng này thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo nhà mạng này, lực lượng chức năng đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực để xác định nguyên nhân cụ thể.

“Khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ công bố đầy đủ tới cơ quan báo chí”, vị này nói thêm.

Cùng ngày, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên, cho biết trong đợt bão số 10, mưa to và gió mạnh đã làm đổ gãy hàng loạt cột điện, kéo theo dây điện và cáp quang bị rơi xuống đường.

Sau bão, các đơn vị điện lực và viễn thông đã quấn gọn, tạm treo dây lên cây để chờ thay cột mới.

“Tối 17/10, xã có mưa lớn. Khi ông L. điều khiển xe máy đi sau một ô tô tải, chiếc xe này vướng vào đoạn dây cáp quang làm dây rơi xuống. Đúng lúc đó, ông L. đi tới, bị dây vướng trúng người khiến ngã ra đường, dẫn đến tai nạn thương tâm”, ông Hải cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông L. không qua khỏi.

Cơ quan Công an xã Kim Liên sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ.