Điều khiển ô tô dàn hàng ngang chặn xe khác sau khi đồng nghiệp "nhờ"

Ngày 11/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Hiếu (SN 1990, ở làng Bứa, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Trần Hữu Dũng (SN 1992, ở khu 2, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh 2 ô tô dàn hàng ngang trên đường nhằm chặn phương tiện khác (Ảnh: CATH).

Trước đó, sáng 1/3, trong khi Hoàng Văn Ba (SN 1989, ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành) - lái xe của nhà xe Hoàng Phương, có địa chỉ ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, đang điều khiển ô tô khách trên Quốc lộ 217B, từ huyện Bá Thước đi Cẩm Thủy (Thanh Hóa), thì bị một ô tô khách 16 chỗ vượt qua và tạt đầu. Mặc dù không xảy ra va chạm nhưng do bực tức nên Hoàng Văn Ba đã gọi điện cho Lê Minh Hiếu (cũng là lái xe của nhà xe Hoàng Phương) đang điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 36B-029.69 chạy hướng Thanh Hóa - Hà Nội và nhờ Hiếu quan sát nếu thấy chiếc ô tô 16 chỗ màu trắng, hiệu Mercesdes chạy qua thì chặn lại để "giải quyết".

Sau khi nghe điện thoại của Ba, Hiếu đã gọi điện cho Trần Hữu Dũng đang điều khiển ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 36B-031.46 chạy ngay phía sau dặn dò với nội dung trên. Khi đi đến km510+80, đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành thì cả 2 phát hiện phía sau có chiếc xe 16 chỗ nhãn hiệu Ford Transit màu bạc, biển kiểm soát 29B-602.71, do anh P.Q.T. (SN 1974, ở Quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Cho rằng đây là chiếc xe đã tạt đầu xe của Hoàng Văn Ba nên cả 2 đã điều khiển xe ô tô của mình đi chậm lại và dàn hàng ngang chiếm hết lòng đường, hòng chèn ép không cho xe anh T. vượt lên, buộc anh T. phải dừng xe lại để bảo đảm an toàn.

Lúc này, Hiếu và Dũng gọi điện cho Ba để xác nhận nhưng Ba nói không phải xe này nên cả 2 đã để cho xe anh T. đi.

Lái xe Lê Minh Hiếu (bên trái) và Trần Hữu Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: CATH).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thạch Thành và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và đánh giá mức độ, hành vi của các đối tượng để đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hành vi coi thường sự an toàn tính mạng, tài sản của hành khách và người tham gia giao thông.

Căn cứ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi mà Hiếu và Dũng đã gây ra, ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Hiếu và Trần Hữu Dũng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi điều khiển xe khách lạng lách đánh võng, chèn ép nhau trên đường gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho hành khách trên xe và người tham gia giao thông khác. Đặc biệt, hành vi này lại xảy ra trên đường Hồ Chí Minh có nhiều phương tiện lưu thông, nếu xảy ra tai nạn hậu quả sẽ rất nặng nề.