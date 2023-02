Khởi tố 3 đối tượng chèn ép, hành hung tài xế ô tô lạng lách trên cao tốc

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 15/2, Công an thành phố Phủ Lý vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Bá Nam (40 tuổi) trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Trịnh Ngọc Huy (37 tuổi) và Vũ Đức Thịnh (33 tuổi), đều cùng trú ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ Luật hình sự.

Ba đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, vào ngày 31/1, Công an thành phố Phủ Lý nhận được tin báo của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an về việc phát hiện trên mạng xã hội đăng tải đoạn video về nhóm nam thanh niên chèn ép xe ô tô, đánh nhau gây ùn ứ giao thông chiều Hà Nội - Ninh Bình trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tạo dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Phủ Lý đã điều tra, làm rõ các đối tượng Nguyễn Bá Nam, Trịnh Ngọc Huy và Vũ Đức Thịnh là thủ phạm của vụ việc trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 16h ngày 4/1, tại Km 225+900 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, do bức xúc với T.N.T. điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc nên Nam, Huy và Thịnh đã điều khiển ô tô ép, chèn xe ô tô của T.N.T. dừng lại trên làn đường xe chạy giáp làn đường dừng khẩn cấp rồi hành hung hai người trên xe là T.N.T. và H.V.S.

Hiện Công an thành phố Phủ Lý đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.