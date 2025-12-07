Bắt giữ người trộm túi xách của hoa hậu Mexico ở Đà Lạt

Ngày 7/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Lâm Thái bị công an bắt giữ (Ảnh: Văn Lịch).

Theo điều tra ban đầu của công an, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle, hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico) đến cơ quan công an trình báo việc bị mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt.

Trong túi xách có nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác…

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Lâm Thái là người đánh cắp tài sản nói trên nên tiến hành bắt giữ, thu hồi tài sản.

Công an trao trả tài sản cho hoa hậu Mexico (Ảnh: Văn Lịch).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thái khai nhận hành vi trộm cắp túi xách của hoa hậu Mexico.

Trong ngày 6/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle. Nhận lại tài sản, hoa hậu gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nói riêng và Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung.