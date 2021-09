Diễn biến mới vụ người đàn ông xưng "Ban chỉ đạo Quận 7"

Dân trí Cơ quan điều tra đã chấp thuận luật sư Trịnh Vĩnh Phúc bào chữa cho bị can Hồ Hữu Nhân - người tự xưng "Ban chỉ đạo Quận 7" làm náo loạn siêu thị.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TPHCM) đã chấp thuận luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn Luật sư TPHCM) bào chữa cho bị can Hồ Hữu Nhân. Đây là diễn biến mới nhất của vụ án, tính tới thời điểm này.

Trước đó, ngày 31/8, ông Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, tại Tiền Giang) bị khởi tố về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an Quận 7 ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Hữu Nhân.

Bị can Nhân tại cơ quan điều tra. (ảnh T.C).

Theo đó, nhà chức trách giao bị can Nhân cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi. Nếu chưa được sự đồng ý của Công an phường Tân Phú, Quận 7 và chưa có giấy phép của cơ quan điều tra thì bị can Nhân không được đi khỏi nơi cư trú.

Bên cạnh đó, Công an Quận 7 cũng đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Hồ Hữu Nhân từ 31/8 đến 29/10, để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Vụ việc khởi đầu vào chiều 29/8, ông Nhân cầm trên tay một tấm thẻ, tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" liên tục quát tháo, xô xát với nhân viên bán hàng, bảo vệ siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza ở phường Tân Phong, Quận 7.

Ông Nhân còn liên tục đòi kiểm tra giấy tờ của nhân viên bảo vệ và dọa gọi cho Công an Quận 7 xuống giải quyết, nếu không được vào siêu thị mua hàng.

Bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, người đàn ông này còn tháo khẩu trang đang đeo, thách thức nhân viên siêu thị chụp hình.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Hữu Nhân không phải công chức, viên chức hay cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quận 7.

Xuân Duy