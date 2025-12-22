Công an nổ súng chỉ thiên vây bắt kẻ lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn

Ngày 22/12, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã bắt giữ Võ Phi Hải (43 tuổi, trú tại phường Hương An, thành phố Huế) để điều tra về việc tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy.

Tối 16/12, Công an phường Buôn Ma Thuột tổ chức kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ. Tại đây, công an bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Cao Thị Thảo Ly (19 tuổi), Vĩ Minh Đức (21 tuổi), Lê Bá Khâm (21 tuổi) và Vi Quốc Đạt (17 tuổi), đều trú tại Đắk Lắk.

Công an nổ súng chỉ thiên để trấn áp, bắt giữ Võ Phi Hải (Ảnh: Đức Nguyễn).

Mở rộng điều tra, công an xác định Võ Phi Hải là người đã cung cấp ma túy cho 4 đối tượng trên sử dụng.

Đêm 19/12, Công an phường Buôn Ma Thuột tổ chức mật phục, truy bắt Võ Phi Hải khi đối tượng đang lẩn trốn trên đường Y Ngông (phường Buôn Ma Thuột). Quá trình bị vây bắt, Hải liên tục chống đối và có ý định dùng kim tiêm chống trả nên công an buộc phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, bắt giữ.

Qua xác minh, lực lượng công an làm rõ, ngày 21/5, Hải điều khiển ô tô di chuyển tại thành phố Huế và gây tai nạn khiến một người tử vong.

Sau đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an thành phố Huế ra quyết định truy nã về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Võ Phi Hải (ở giữa) thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Để qua mặt cơ quan công an, Hải trốn đến tỉnh Đắk Lắk và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Võ Phi Hải từng có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây cũng là kẻ nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Công an phường Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự cả 5 đối tượng trên để xử lý theo quy định.