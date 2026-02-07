Địa chính phường giúp giám đốc doanh nghiệp chiếm đất người khác

Ngày 7/2, Công an thành phố Huế thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Phương (SN 1976, trú tại thành phố Huế), nguyên là công chức địa chính UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy cũ (nay là phường Thanh Thủy), về tội Giả mạo trong công tác.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/10/2021, bà N.T.N. (SN 1975, trú tại tổ 12, phường Thanh Thủy) nhờ Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đại Ngọc, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất liền kề do gia đình bà khai hoang, sử dụng từ năm 2000.

Công an thành phố Huế khởi tố đối với cựu cán bộ địa chính phường (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, Nguyễn Đình Phương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm.

Phương không tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư theo quy định mà tự lập “phiếu lấy ý kiến khu dân cư” với nội dung sai sự thật về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, xác định thửa đất là của ông Nguyễn Văn Ngọc. Sau đó, cán bộ địa chính này ký xác nhận và trình cấp trên xem xét.

Phương tiếp tục lập biên bản xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất với nội dung không đúng sự thật, không xác minh thực tế, nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Trên cơ sở các tài liệu giả mạo này, Phương tham mưu UBND phường Thủy Phương cũ ban hành tờ trình, báo cáo đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngọc.

Ngày 27/5/2022, UBND thị xã Hương Thủy cũ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 133 cho vợ chồng ông Ngọc, trong khi các đối tượng này không đủ điều kiện được cấp theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ngọc về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.